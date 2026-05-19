07:25, 19 мая 2026Забота о себе

Россиянам назвали признаки эмоционального выгорания

Психотерапевт Гребенюков: Эмоциональное выгорание может выглядеть как усталость
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Признаками эмоционального выгорания может быть появление раздражительности, усталости, чувства опустошения, появление цинизма и утрата эмпатии. Об этом РИА Новости рассказал врач-психотерапевт, психиатр клиники «СОВА» Антон Гребенюков.

Эксперт объяснил, что если отдых, отпуск или смена деятельности не помогают избавиться от вышеуказанных проявлений, то это можно рассматривать как первый «звоночек» выгорания. Если же такое состояние продолжается больше 2 недель подряд и распространяется на все сферы жизни, то уже нужно обратиться к врачу.

Ранее кризисный психолог Варвара Ликунова рассказала «Ленте.ру», что эмоциональное выгорание влечет потенциальные риски для автомобилистов. «Когда человек долго живет в режиме постоянной нагрузки, без восстановления и эмоциональной подпитки, возрастает риск микросна за рулем и потери концентрации», — объяснила эксперт.

