06:01, 22 апреля 2026АвтоЭксклюзив

Россиянам назвали опасные для вождения машины состояния

Психолог Ликунова назвала семь опасных для автомобилиста состояний
Марина Аверкина

Существуют состояния, при которых садиться за руль крайне нежелательно. Причина всегда одна: у человека снижаются основные функции, критически важные для безопасного вождения. Речь про внимание, скорость реакции, способность принимать решения, контроль эмоций и адекватную оценку реальности. В каких случаях лучше отказаться от поездок на личном транспорте, «Ленте.ру» рассказала кризисный психолог Варвара Ликунова.

Одно из опасных состояний — выраженная депрессия. «Речь идет именно о диагностированном состоянии, а не о плохом настроении или усталости. Для депрессии характерны заторможенность, апатия, рассеянность, эмоциональная пустота и сильный упадок сил. В таком состоянии человек может буквально «выпадать» из дорожной ситуации, поздно реагировать на изменения и терять контакт с происходящим вокруг», — говорит специалист.

Еще одна группа риска — тревожные расстройства и панические атаки. По словам эксперта, если приступ случится за рулем, человек может потерять контроль над эмоциями и действиями, что чревато либо резкими, необдуманными маневрами, либо ступором.

Ликунова не рекомендует садиться за руль и в остром стрессовом состоянии, особенно после травмирующих событий или ДТП. «В таких случаях психика еще не успела восстановиться, и за рулем могут возникать флэшбэки, резкие реакции и перегрузка нервной системы. Это напрямую влияет на когнитивные функции и безопасность вождения», — объясняет она.

Перевозка детей в автомобиле в 2026 году: основные правила, требования и штрафы
Какие бывают категории водительских прав? Виды и расшифровка, как получить в 2026 году
Эмоциональное выгорание и сильное истощение также влекут потенциальные риски. «Когда человек долго живет в режиме постоянной нагрузки, без восстановления и эмоциональной подпитки, возрастает риск микросна за рулем и потери концентрации», — говорит психолог.

Состояния повышенной импульсивности, эмоциональной нестабильности или агрессии также управляют человеком, а не наоборот, что повышает вероятность рискованного вождения, резких решений и конфликтных ситуаций на дороге.

Специалист заострила внимание на медикаментозной терапии, которая может быть назначена автомобилисту. Речь идет, в том числе, об антидепрессантах, транквилизаторах и седативных препаратах. «На этапе адаптации возможны сонливость, заторможенность, головокружение, тошнота и снижение концентрации. Поэтому врачи нередко рекомендуют на время отказаться от вождения. Кроме того, временно ограничить поездки стоит и в периоды обострения психических состояний. В такие моменты восприятие реальности может искажаться, а риск ошибок за рулем — резко возрастать», — подытожила Варвара Ликунова.

Ранее эксперт перечислила способы победить страх вождения после ДТП.

