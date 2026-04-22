Россиянам назвали опасные для вождения машины состояния

Психолог Ликунова назвала семь опасных для автомобилиста состояний

Существуют состояния, при которых садиться за руль крайне нежелательно. Причина всегда одна: у человека снижаются основные функции, критически важные для безопасного вождения. Речь про внимание, скорость реакции, способность принимать решения, контроль эмоций и адекватную оценку реальности. В каких случаях лучше отказаться от поездок на личном транспорте, «Ленте.ру» рассказала кризисный психолог Варвара Ликунова.

Одно из опасных состояний — выраженная депрессия. «Речь идет именно о диагностированном состоянии, а не о плохом настроении или усталости. Для депрессии характерны заторможенность, апатия, рассеянность, эмоциональная пустота и сильный упадок сил. В таком состоянии человек может буквально «выпадать» из дорожной ситуации, поздно реагировать на изменения и терять контакт с происходящим вокруг», — говорит специалист.

Еще одна группа риска — тревожные расстройства и панические атаки. По словам эксперта, если приступ случится за рулем, человек может потерять контроль над эмоциями и действиями, что чревато либо резкими, необдуманными маневрами, либо ступором.

Ликунова не рекомендует садиться за руль и в остром стрессовом состоянии, особенно после травмирующих событий или ДТП. «В таких случаях психика еще не успела восстановиться, и за рулем могут возникать флэшбэки, резкие реакции и перегрузка нервной системы. Это напрямую влияет на когнитивные функции и безопасность вождения», — объясняет она.

Эмоциональное выгорание и сильное истощение также влекут потенциальные риски. «Когда человек долго живет в режиме постоянной нагрузки, без восстановления и эмоциональной подпитки, возрастает риск микросна за рулем и потери концентрации», — говорит психолог.

Состояния повышенной импульсивности, эмоциональной нестабильности или агрессии также управляют человеком, а не наоборот, что повышает вероятность рискованного вождения, резких решений и конфликтных ситуаций на дороге.

Специалист заострила внимание на медикаментозной терапии, которая может быть назначена автомобилисту. Речь идет, в том числе, об антидепрессантах, транквилизаторах и седативных препаратах. «На этапе адаптации возможны сонливость, заторможенность, головокружение, тошнота и снижение концентрации. Поэтому врачи нередко рекомендуют на время отказаться от вождения. Кроме того, временно ограничить поездки стоит и в периоды обострения психических состояний. В такие моменты восприятие реальности может искажаться, а риск ошибок за рулем — резко возрастать», — подытожила Варвара Ликунова.

