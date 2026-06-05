Глава «Ростелекома» предрек отказ россиян от iPhone ради мессенджера «Макс»

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский предрек отказ россиян от iPhone ради мессенджера «Макс», который был удален из App Store. Его слова передает ТАСС.
«Поскольку iPhone перестанут с "Максом" работать, конечно, трафик уменьшится. Объективно. Дальше люди будут переходить на телефоны на Android или на других операционных системах, например, на российскую "Аврору"», — сказал он.
По его словам, мессенджер уже «устойчиво занял свое место» на рынке. Он подчеркнул, что только в сети Т2 на прошлой неделе мессенджером пользовались почти 25 миллионов человек.
Ранее глава «Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» Владимир Зыков высказался о блокировке Apple в России после удаления «Макса» из App Store. «Блокировать Apple в России, скорее всего, не будут, потому что это даже не выстрел себе в ногу, а выстрел в какой-то более чувствительный орган», — считает он.