Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
21:58, 5 июня 2026Наука и техника

Глава «Ростелекома» предрек отказ россиян от iPhone ради мессенджера «Макс»

Глава «Ростелекома»: Россияне откажутся от iPhone ради мессенджера «Макс»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский предрек отказ россиян от iPhone ради мессенджера «Макс», который был удален из App Store. Его слова передает ТАСС.

«Поскольку iPhone перестанут с "Максом" работать, конечно, трафик уменьшится. Объективно. Дальше люди будут переходить на телефоны на Android или на других операционных системах, например, на российскую "Аврору"», — сказал он.

По его словам, мессенджер уже «устойчиво занял свое место» на рынке. Он подчеркнул, что только в сети Т2 на прошлой неделе мессенджером пользовались почти 25 миллионов человек.

Ранее глава «Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» Владимир Зыков высказался о блокировке Apple в России после удаления «Макса» из App Store. «Блокировать Apple в России, скорее всего, не будут, потому что это даже не выстрел себе в ногу, а выстрел в какой-то более чувствительный орган», — считает он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Письмо с элементами хамства». Путин прокомментировал послание Зеленского и дал ответ по поводу встречи с ним

    «Автодор» начнет звонить уставшим водителям

    Сборная России разгромила Буркина-Фасо в товарищеском матче

    Глава «Ростелекома» предрек отказ россиян от iPhone ради мессенджера «Макс»

    Помощник Путина рассказал о контактах России и США

    В США прокомментировали выступление Путина

    В Британии восхитились выступлением Путина на ПМЭФ

    Кнайсль восхитилась словами Путина

    Премьер Польши изменил мнение о Зеленском

    Буданов отправится в Польшу из-за вызвавшего скандал решения Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok