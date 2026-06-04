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15:19, 4 июня 2026Наука и техника

В России высказались о блокировке Apple

Эксперт Зыков: Блокировки Apple в России из-за удаления «Макса» не будет
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Давление на Apple в России после удаления мессенджера «Макс» не будет, а ситуация разрешится. Об этом в интервью изданию Hi-Tech Mail заявил глава «Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров» Владимир Зыков.

В ночь на 4 июня стало известно об удалении мессенджера «Макс» из App Store — это подтвердили в социальной сети «ВКонтакте». По мнению Зыкова, разработчики сервиса обратятся в Apple с запросом разъяснений причин удаления приложения. «Скорее всего, Роскомнадзор и VK, которой принадлежит "Макс", обратятся в Apple с требованием объяснить, почему мессенджер был удален из магазина приложений», — заметил специалист.

Также Владимир Зыков предположил, что причиной удаления программы могли стать жалобы пользователей на определенные функции. «Вероятно, причиной стали претензии к работе "Макс": кто-то мог найти нарушения, направить жалобу в Apple и приложить доказательства», — заметил эксперт. По оценке Зыкова, блокировка Apple в России маловероятна: он считает, что государство будет ограничиваться штрафными мерами, а не радикальными шагами.

«Блокировать Apple в России, скорее всего, не будут, потому что это даже не выстрел себе в ногу, а выстрел в какой-то более чувствительный орган», — заявил автор. По его словам, производителя iPhone, как и корпорацию Google, вероятнее всего, просто будут постоянно штрафовать.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал удаление мессенджера «Макс» из App Store. «Компания Apple отключает приложение "Макс", убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений», — заявил министр.

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