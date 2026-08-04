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11:53, 4 августа 2026Экономика

Атакованный беспилотниками логистический комплекс «Ленты» перестал принимать товары

РЦ «Ленты» в Ленобласти ограничил прием товаров из-за атаки беспилотников
Дмитрий Воронин

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

После атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию распределительного центра (РЦ) «Группы Лента» в Ленинградской области там временно перестали принимать товары от поставщиков. Об этом со ссылкой на данные одного из крупнейших российский ретейлеров сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что сотрудников логистического комплекса своевременно эвакуировали, возгорание произошло около пяти часов утра и к девяти уже было потушено. В ходе атаки водитель штабелера получил ожоги и находится в больнице.

«В магазинах, которые обслуживает РЦ, сформирован достаточный запас товаров для удовлетворения ежедневного спроса. Компания проводит оценку ущерба и предпринимает все возможные меры для скорейшего возобновления работы РЦ», — уточнили в «Ленте».

Из-за ударов БПЛА по Ленобласти прием текущих поставок ограничил 4 августа и логистический объект Wildberries.

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