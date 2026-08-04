В Wildberries заявили об эвакуации с атакованного логистического объекта

Беспилотники атаковали логистический объект Wildberries в Ленобласти

Логистический объект Wildberries в Красном Бору (Ленинградская область), атакованный украинскими беспилотниками, был эвакуирован заранее, следует из сообщения пресс-службы компании.

По предварительным данным пострадавших в результате атаки нет, но на месте произошло возгорание, там работают пожарные расчеты.

«Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты», — заявили в Wildberries.

Склады компании БПЛА атакуют почти в ежедневном режиме. Накануне, 3 августа, сообщалось, что под удар попал расположенный под Владимиром логистический объект.

По словам основателя Wildberries Татьяны Ким, речь в этой связи идет о террористических действиях в отношении «сотен миллионов людей в десяти странах одновременно». Она отметила, что убытки несут не только российские предприниматели, но и владельцы бизнеса из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая.