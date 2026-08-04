Еще одна страна G7 собралась добиваться экономического роста увеличением военных расходов

Reuters: В Японии увидели способ стимулировать рост экономики в наращивании военной мощи

Японские власти считают ускоренное наращивание военной мощи не только способом защиты от угроз, но и путем к повышению благосостояния, способным стимулировать экономический рост. Об этом со ссылкой на правительственный доклад по вопросам обороны сообщает Reuters.

Отмечается, что документ содержит призыв активнее внедрять передовые технологии, финансировать стартапы и шире использовать компоненты гражданского назначения при производстве оружия, что согласуется с проводимой премьер-министром Санаэ Такаити политикой использования стратегических государственных расходов для стимулирования экономики.

Таким образом, еще одна страна G7 собирается добиваться выхода экономики из стагнации путем роста военных расходов. В Германии, переживающей самый длительный период экономического застоя с середины прошлого века, кабмин Фридриха Мерца открыто делает ставку на милитаризацию, показатели задействованной в которой промышленности уже позволили добиться локальных успехов.

В конце 2025 года кабмин Японии одобрил рекордный план оборонного бюджета страны, объем которого вырос на 9,4 процента, составив примерно 58 миллиардов долларов или 9 триллионов иен.

Как указывает агентство, Токио сформировал комплекс мер, включающий повышение налогов, реформу системы расходов и использование разовых поступлений, для финансирования крупнейшего со времен Второй мировой войны наращивания военного потенциала, в результате чего оборонные расходы достигли двух процентов от ВВП. При этом планы по поводу того, как власти намерены оплачивать дальнейшее расширение программы, не создавая при этом дополнительной нагрузки на и без того напряженный госбюджет, пока не озвучивались.

С экономическими проблемами японской экономики, среди которых старение и сокращение численности населения, ведущих к ослаблению перспектив экономического роста и росту госдолга, в стране пока борются валютными интервенциями, поддерживающими падающую иену. Совместные действия, направленные на ее поддержку, президент США Дональд Трамп назвал на днях «актом дружбы», который принесет Соединенным Штатам финансовую выгоду.