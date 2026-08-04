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11:44, 4 августа 2026Ценности

50-летняя Шарлиз Терон в прозрачной юбке пришла на премьеру «Одиссеи»

Актриса Шарлиз Терон в откровенном образе от Tom Ford пришла на премьеру Одиссеи» в Сеуле
Мария Винар

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images for Universal Pictures

Американская актриса Шарлиз Терон в откровенном виде пришла на премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана «Одиссея» в Сеуле. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя знаменитость предстала на кадрах в образе от люксового бренда Tom Ford. Она позировала в голубой рубашке, оформленной в вертикальную полоску, прозрачной юбке, черных чулках и кожаных перчатках. При этом визажисты сделали ей легкий нюдовый макияж, а стилисты уложили ее короткие волосы в «мокрые» локоны.

«Калипсо наконец-то покинула остров и приземлилась в Сеуле», — подписала звезда пост, который набрал 58,6 тысячи лайков и более тысячи комментариев.

В июле Шарлиз Терон призналась, что оказалась восхищена голыми ягодицами голливудского коллеги Мэтта Деймона на съемках «Одиссеи».

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