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15:29, 4 августа 2026 (обновлено: 15:36, 4 августа 2026)Россия

Мощный пожар в многоэтажке в столице российского региона сняли на видео

Горящий многоэтажный дом в Уфе сняли на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Мощный пожар в многоэтажном доме в Уфе сняли на видео. Ролик с места происшествия в столице российского региона опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах виден огонь, охвативший квартиры на трех этажах. Помимо того, на видео можно заметить работу сотрудника спасательной службы.

По предварительным информации, пострадавших нет. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Ранее стало известно, что в Гатчинском районе Ленинградской области на складских помещениях, где хранили бумагу, вспыхнул пожар. На опубликованных кадрах видно открытое пламя и столбы дыма, поднимающиеся в небо.

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