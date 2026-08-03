В Ленобласти вспыхнули склады с краской и бумагой

Mash: В Гатчинском районе загорелись склады с краской и бумагой

Пожар вспыхнул в Гатчинском районе Ленинградской области. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», горят складские помещения, в которых хранятся краски и бумага.

На опубликованных кадрах видно открытое пламя и столбы дыма, поднимающиеся в небо. «По словам очевидцев на месте, прибывшие пожарные столкнулись с нехваткой воды для тушения», — говорится в сообщении. Уточняется, что дым видно за несколько километров от места пожара.

Официальная информация пока не поступала, о пострадавших не сообщается.

Ранее мощный пожар произошел в подмосковном ресторане. Он попал на видео.