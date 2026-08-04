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16:35, 4 августа 2026 (обновлено: 16:43, 4 августа 2026)Бывший СССР

Президенты трех постсоветских стран обратились к Пашиняну

Токаев, Рахмон и Мирзиеев поздравили Пашиняна с переизбранием
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anthony Pizzoferrato / AP

Президенты Казахстана, Таджикистана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с переизбранием. О поздравлении казахстанского лидера сообщает его пресс-служба Aqorda в своем Telegram-канале.

«Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с переназначением на должность премьер-министра Армении, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо армянского народа», — говорится в пресс-релизе.

Эмомали Рахмон в своем обращении заявил, что переизбрание Пашиняна говорит о «поддержке, которую общество оказывает» руководству страны. Шавкат Мирзиеев же пожелал Пашиняну укрепить международную репутацию страны и способствовать дальнейшему повышению уровня жизни жителей Армении.

2 августа президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о повторном назначении действующего премьера Никола Пашиняна на должность премьер-министра. Это произошло после парламентских выборов, где партия действующего главы кабмина набрала 49,81 процента голосов избирателей, что позволило движению в одностороннем порядке выдвинуть кандидата на пост премьера.

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