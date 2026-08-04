Спикер Рады обратился к своему армянскому коллеге после слов Зеленского об Армении

Стефанчук поздравил Рубиняна с назначением на должность спикера парламента Армении

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поздравил своего коллегу председателя Национального собрания Армении Рубена Рубиняна с назначением на должность. Об этом пишет Armenpress в своем Telegram-канале.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отметил восстановление связей с Арменией «впервые после многолетней паузы». Он также заявил о необходимости выстраивать «сильные отношения» с Азербайджаном и назвал присутствие Киева в пространстве бывших советских стран «их независимостью».

«Руслан Стефанчук поздравил Рубена Рубиняна с избранием на должность председателя Национального собрания Республики Армения. (...) Были обсуждены также темы, касающиеся отношений между Арменией и Украиной, а также представляющие взаимный интерес вопросы», — говорится в сообщении по итогам разговора спикеров украинского и армянского парламентов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал украинцев «никогда не соглашаться на оккупацию». Тогда он сравнил положение Украины и своей страны, когда на последнюю давили с требованием отказаться от территорий в пользу Армении. Параллельно азербайджанский лидер высказался о памяти Азербайджана в отношении СССР, добавив, что у азербайджанцев сохранилось понимание, «что значит быть колонией».

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Баку по Украине является предметом разногласий с Россией. По его словам, Москва придерживается прагматичного подхода, а разногласия не должны отбрасывать тень на отношения двух стран.