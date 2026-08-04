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Силовые структуры
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20:02, 4 августа 2026 (обновлено: 20:13, 4 августа 2026)Силовые структуры

Раскрыт переписывающийся с российскими подростками педофил

В Новосибирске пройдет суд над педофилом за переписки с подростками
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, который, выдавая себя за других людей, переписывался с несовершеннолетними девочками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») и 132 («Иные действия сексуального характера») УК РФ. Он полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По версии следствия, в 2024-2025 годах мужчина через интернет заходил на страницы девочек в возрасте от 9 до 12 лет, вел с ними переписку под вымышленным именем, склонял их к развратным действиям и отправлял порнографические изображения. Жертвами стали четыре девочки из Новосибирской области.

Ранее в Хабаровском крае местного жителя приговорили к 19 годам колонии за педофилию.

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