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Силовые структуры
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07:23, 28 июля 2026Силовые структуры

Занимавшийся спортивным развитием подростков россиянин оказался злостным педофилом

В Хабаровском крае изнасиловавшему пять детей россиянину дали 19 лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Хабаровском крае местного жителя приговорили к 19 годам колонии за педофилию. Об этом в своем МАХ сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, осужденный несколько лет работал в сфере развития несовершеннолетних и спорта и совершал преступления против их половой неприкосновенности. Он совершил развратные действия как минимум в отношении двух детей, не достигших 16 лет, вступил в половую связь с ребенком младше 16 лет и принуждал к действиям сексуального характера двух детей не достигших 16 лет.

В связи с выявленный сексуальным расстройством мужчине назначили принудительную меру медицинского характера в виде лечения у врача-психиатра.

Ранее стало известно, что главарь уральской банды педофилов «Империя гусей» объявлен в розыск.

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