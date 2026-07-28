Губернатор Подмосковья Воробьев показал фото последствий удара БПЛА по дому в Чехове

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев показал фото последствий удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по многоквартирному жилому дому в Чехове. Кадр он выложил в Telegram.

На выложенном Воробьевым снимке видно, что БПЛА попал в фасад многоэтажного здания, из-за чего на стене остался черный след от взрыва, а окна расположенных рядом с местом попадания летательного аппарата были выбиты.

«Все оперативные службы работают в усиленном режиме. Будем информировать», — написал в блоге представитель власти о последствиях атаки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 вечера 27 июля и до 06:30 утра в направлении столичного региона летело более 390 украинских беспилотников. Силами ПВО большую часть из них нейтрализовали на дальних подступах, а 81 вражеский БПЛА был уничтожен на подлете к Москве.