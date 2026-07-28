Абилов: Эстонские власти признают, что Россия не планирует нападать на страны Прибалтики

Эстонские власти признают, что Россия не планирует нападать на страны Прибалтики. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов, передает РИА Новости.

«В Таллине признают, что у России нет намерений нападать на прибалтийские государства», — сообщил дипломат.

По его словам, также известны случаи, когда в Таллине обратные утверждения называли примерами российского влияния. Абилов отметил, что противоречивая позиция приводит власти Эстонии к курьезам.

Он также раскрыл планы Эстонии по поводу полного закрытия границы с Россией. Временный поверенный в делах России сообщил, что у Таллина нет таких планов.