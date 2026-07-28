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09:33, 28 июля 2026 (обновлено: 09:36, 28 июля 2026)Россия

Россия ударила по украинскому порту

Российские войска атаковали порт Николаева
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по порту Николаева. Об этом российское Министерство обороны сообщило в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, войска атаковали украинский килектор — вспомогательное грузовое судно для грузовых работ.

Еще один удар был нанесен по балкеру в северо-западной части Черного моря. В оборонном ведомстве отметили, что судно перевозило военные грузы.

Ранее на Западе заявили, что российские удары парализовали работу украинских портов, тем самым заблокировав республике выход к Черному морю.

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