Российские войска атаковали порт Николаева

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по порту Николаева. Об этом российское Министерство обороны сообщило в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, войска атаковали украинский килектор — вспомогательное грузовое судно для грузовых работ.

Еще один удар был нанесен по балкеру в северо-западной части Черного моря. В оборонном ведомстве отметили, что судно перевозило военные грузы.

Ранее на Западе заявили, что российские удары парализовали работу украинских портов, тем самым заблокировав республике выход к Черному морю.