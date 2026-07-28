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10:19, 28 июля 2026 (обновлено: 10:28, 28 июля 2026)Бывший СССР

В постсоветской стране ввели режим ЧС на месяц из-за проблем с топливом

Премьер Молдавии Тофан ввел режим ЧС на 30 дней из-за дефицита топлива в стране
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Молдавии объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на месяц из-за проблем с топливом в стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Премьер Молдовы Василий Тофан ввел на 30 дней режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за дефицита топлива в стране», — говорится в публикации.

Уточняется, что проблемы с топливом связаны со снижением уровня воды в Дунае и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что Молдавия тайно передала Украине управление водами Днестра. Это подтвердил мэр Кишинева Ион Чебан.

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