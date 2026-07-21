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01:39, 21 июля 2026Бывший СССР

Молдавия тайно передала Украине управление водами Днестра

Мэр Кишинева Чебан: Молдавия тайно передала Украине управление водами Днестра
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fedja Grulovic / Reuters

Правительство Молдавии осуществили передачу Украине полномочий по управлению водными ресурсами реки Днестр. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан, передает РИА Новости.

«Некоторое время назад было заключено соглашение, согласно которому молдавская сторона уступила Украине 100 процентов прав управления водными ресурсами на севере Молдавии», — сказал он. По его словам, после передачи контроля над водами Днестра соответствующий документ получил гриф секретности, доступ к нему был ограничен.

Ранее власти Молдавии ввели режим экологической тревоги после загрязнения Днестра из-за утечки топлива в реку на территории Украины. До этого правительство Молдавии обвинило Украину в том, что она поставила под угрозу главный источник питьевой воды в Молдавии — реку Днестр.

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