20:31, 12 марта 2026Экономика

Украина поставила под угрозу главный источник воды в одной стране

В Молдавии пожаловались на загрязнение Днестра украинской нефтью
Нина Ташевская
Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Украина поставила под угрозу главный источник питьевой воды в Молдавии — реку Днестр. В нее третий день подряд попадает нефть из соседней страны, сообщает правительство республики в своем Telegram-канале.

Нефтяные пятна в районе населенного пункта Наславча на севере Молдавии впервые заметили во вторник, 10 марта. Предприятие Apa-Canal Balti решило временно прекратить забор воды для Бельц — второго по размеру города Молдавии, однако к вечеру 11 марта его возобновили.

Власти отметили, что нефть продолжает поступать со стороны Украины. «По этой причине последние пробы, взятые в районе Наславчи, указывают на риски для безопасности водоснабжения населения. Мы рекомендовали администрации приостановить подачу воды и призываем граждан не использовать воду из реки в этой зоне для бытовых нужд или поения животных», — подчеркнули в сообщении.

В Молдавии опасаются, что принятые меры по сбору нефти из водоема не помогут быстро справиться с таким объемом загрязнения. Поэтому Кишинев и большая часть республики рискует лишиться главного источника питьевой воды.

Ранее на видео сняли горы мусора, которые поплыли по реке Тиса с Украины в Венгрию.

