Горы мусора поплыли из Украины в Европу и попали на видео

Горы мусора поплыли по реке Тиса из Украины в Венгрию, их сняли на видео

Горы мусора поплыли по реке Тиса из Украины в Европу. Перемещение отходов по водоему сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

На снятых очевидцами кадрах видно, как огромное количество мусора вместе с талым льдом плывет по реке Тиса на границе Украины. По данным авторов публикации, отходы движутся в сторону Венгрии.

Ранее Великобританию уличили в намеренной отправке мусора в другие страны. За 2025 год британские власти стали экспортировать на 85 процентов больше отходов в развивающиеся страны. Только за первые шесть месяцев 2025 года поставки мусора из Великобритании в Индонезию выросли с 525 до 24 тысяч тонн, а в Малайзию — с 18,87 до 28,67 тысячи тонн.

Опасность такого способа решения экологической проблемы в том, что, пока ситуация с мусором улучшается в одной стране, более уязвимые регионы должны страдать еще сильнее. То есть поток отходов просто перетекает в другое место, создавая огромные свалки.