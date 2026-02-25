Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:23, 25 февраля 2026Экономика

Горы мусора поплыли из Украины в Европу и попали на видео

Горы мусора поплыли по реке Тиса из Украины в Венгрию, их сняли на видео
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Горы мусора поплыли по реке Тиса из Украины в Европу. Перемещение отходов по водоему сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

На снятых очевидцами кадрах видно, как огромное количество мусора вместе с талым льдом плывет по реке Тиса на границе Украины. По данным авторов публикации, отходы движутся в сторону Венгрии.

Ранее Великобританию уличили в намеренной отправке мусора в другие страны. За 2025 год британские власти стали экспортировать на 85 процентов больше отходов в развивающиеся страны. Только за первые шесть месяцев 2025 года поставки мусора из Великобритании в Индонезию выросли с 525 до 24 тысяч тонн, а в Малайзию — с 18,87 до 28,67 тысячи тонн.

Опасность такого способа решения экологической проблемы в том, что, пока ситуация с мусором улучшается в одной стране, более уязвимые регионы должны страдать еще сильнее. То есть поток отходов просто перетекает в другое место, создавая огромные свалки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о жертвах и раненых при атаке ВСУ на химзавод в российском городе

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    Жителям Подмосковья пришлось надеть противогазы из-за едких выбросов

    Россиянам объяснили пользу содержания собак дома

    Раскрыт эффективный способ облегчить симптомы псориаза

    Игра в снежки привела к госпитализации двух полицейских в Нью-Йорке

    Звезда «Ералаша» раскрыла секреты красоты на фото без макияжа

    Российские войска ударили по энергообъектам на Украине

    Раскрыто состояние Федосеевой-Шукшиной на фоне сообщений об экстренной госпитализации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok