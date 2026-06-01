09:02, 1 июня 2026

Назван изъян самого дорогого iPhone

9to5Mac: Складной iPhone получит большой экран, но камеру без телеобъектива
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Techno Nick / YouTube

Складной iPhone, несмотря на высокую стоимость, будет уступать обычному флагманскому смартфону Apple. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты профильного медиа собрали отчеты инсайдеров, касающиеся выпуска первого складного смартфона Apple этой осенью. Они назвали iPhone Ultra самым дорогим телефоном в истории американского бренда, так как он получит продвинутый складной экран-книжку, почти не имеющий складок. Однако камера у него будет хуже, чем у iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.

По мнению специалистов, Apple пожертвует камерой ради дизайна. Чтобы добиться тонкого корпуса, складной аппарат выйдет без телеобъектива. Однако эта камера останется важной особенностью обычных флагманов. Такой же изъян имела камера ультратонкого iPhone Air.

Также модель Ultra должна получить тот же передовой процессор A20 Pro, что и iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Однако складной девайс получит корпус из титана из стекла, тогда как сверхпрочный материал у обычных смартфонов заменят на алюминий, который лучше отводит перегрев. Поэтому флагманы серии iPhone 18 будут мощнее.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, каким будет iPhone 21. По его данным, аппарат получит новую систему охлаждения и камеру разрешением 200 мегапикселей.

