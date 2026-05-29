Раскрыт iPhone 21

Мин-Чи Ко: iPhone 21 выйдет в 2028 году и получит камеру 200 мегапикселей

Запланированный на 2028 год смартфон Apple получит уникальную систему охлаждения и новую камеру. Об этом в своем X заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

По данным специалиста, Apple уже разрабатывает iPhone 21, который должен выйти осенью 2028 года. Главной особенностью устройства, по информации инсайдера, окажется новая система охлаждения, которая снимет лимит на разрешение камеры и позволит еще увеличить мощность аппарата.

Из раскрытых данных Мин-Чи Ко следует, что новый смартфон будет иметь полупроводники, созданные по технологии COB (Chip On Board). В материале говорится, что, грубо говоря, вместо паяных контактов снизу платы будут держаться на проволочном соединении. Это позволит улучшить охлаждение и впервые в истории смартфонов Apple установить камеру сверхвысокого разрешения — например, 200 мегапикселей.

Ко объяснил, что камера устройств Apple ограничена 48 мегапикселями именно из-за потенциальных проблем с перегревом. Также новый iPhone впервые сможет записывать видео с разрешением 8К.

