Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:49, 29 мая 2026Наука и техника

Раскрыт iPhone 21

Мин-Чи Ко: iPhone 21 выйдет в 2028 году и получит камеру 200 мегапикселей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Запланированный на 2028 год смартфон Apple получит уникальную систему охлаждения и новую камеру. Об этом в своем X заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

По данным специалиста, Apple уже разрабатывает iPhone 21, который должен выйти осенью 2028 года. Главной особенностью устройства, по информации инсайдера, окажется новая система охлаждения, которая снимет лимит на разрешение камеры и позволит еще увеличить мощность аппарата.

Из раскрытых данных Мин-Чи Ко следует, что новый смартфон будет иметь полупроводники, созданные по технологии COB (Chip On Board). В материале говорится, что, грубо говоря, вместо паяных контактов снизу платы будут держаться на проволочном соединении. Это позволит улучшить охлаждение и впервые в истории смартфонов Apple установить камеру сверхвысокого разрешения — например, 200 мегапикселей.

Ко объяснил, что камера устройств Apple ограничена 48 мегапикселями именно из-за потенциальных проблем с перегревом. Также новый iPhone впервые сможет записывать видео с разрешением 8К.

Ранее редакция портала Stuff назвала iPhone 5 лучшим смартфоном в истории Apple. Причинами величия устройства назвали оригинальный дизайн, появления дисплея Retina и долгожданную поддержку LTE.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо обратился к Евросоюзу в связи с инцидентом с БПЛА в Румынии

    Золотоискатели провели неделю в затопленной пещере и выжили

    Холодное вторжение в Центральной России подошло к концу

    В России заявили о рекордном вылове минтая и сельди

    Прокуратура Нидерландов решила взыскать с Промеса 8 миллионов евро за проданный кокаин

    В России захотели приостанавливать эвакуацию машин по одной причине

    Раскрыт iPhone 21

    Призер чемпионата России по тайскому боксу оказался лидером ОПГ

    Мерц отреагировал на падение БПЛА на жилой дом в Румынии

    Россиян предупредили о мошенничестве при оформлении виз в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok