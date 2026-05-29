Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:06, 29 мая 2026Наука и техника

В США заявили о поставках Украине «уничтожителей» российских Су-35

TWZ: Поставляемая ВСУ ракета Meteor сможет сбивать российские самолеты Су-35
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: John Keeble / Getty Images

Ракета Meteor, запускаемая с истребителей JAS 39 Gripen, поставки которых Вооруженным силам Украины (ВСУ) Швеция планирует начать в 2027 году, сможет уничтожать российские самолеты Су-35 и МиГ-31. Об этом пишет американское издание TWZ.

Портал отмечает, что Су-35 и МиГ-31 запускают ракеты по целям на Украине вне зоны работы украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), тогда как дальность полета Meteor, запускаемого с JAS 39 Gripen, позволяет поставить российские самолеты под угрозу в пределах дальности действия их собственных ракет.

TWZ отмечает, что по дальности действия Meteor превосходит имеющиеся у ВСУ ракеты и сопоставим с российскими боеприпасами, запускаемыми Су-35 и МиГ-31. Издание уверяет, что Meteor может пролететь до 210 километров, тогда как российская ракета Р-37М — до 200.

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

В октябре обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу счел шведский Saab JAS 39 Gripen идеальным истребителем для Украины.

В марте 2023-го портал Defense News заметил, что для Украины лучшим истребителем, который могут поставить западные страны, стал бы шведский JAS 39 Gripen.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Впервые на территории всего Уральского федерального округа объявили ракетную опасность

    Бывшая российская судья лишилась пенсии и неприкосновенности

    Раскрыта стоимость летнего отдыха на юге России

    Лукашенко высказался о выходе Армении из ЕАЭС

    Сыгравшая лысую проститутку в «Брате-2» актриса показала фото дочери в честь ее 23-летия

    Россияне бросились покупать один товар

    В Польше оценили способность ЕС быть посредником по Украине

    Минюст объявил новых иноагентов

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    Водителям назвали последствия перекачки шин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok