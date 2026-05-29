Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:43, 29 мая 2026Россия

Раскрыт исторический показатель младенческой смертности в России

Мурашко: Младенческая смертность в России достигла исторического минимума
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума и составила 3,4 случая на одну тысячу новорожденных. Показатель раскрыл министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Показатель является самым низким за всю историю», — обозначил министр на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.

Согласно приведенной статистике, в 2019 году было зафиксировано 4,9 случая на тысячу новорожденных. Относительно этого периода показатель снизился на 27 процентов.

Ранее Мурашко сообщал, что детская смертность от онкологических заболеваний в России снизилась на пять процентов с 2022 года. Министр назвал текущие показатели хорошим результатом для тяжелых заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности заявления лидеров ЕАЭС об Армении

    В Подмосковье предложили пожить бесплатно в мусорном доме

    Россельхознадзор ограничил ввоз фруктов и овощей из еще одной страны

    Трамп анонсировал финальное решение по Ирану

    Россиян призвали молиться Николаю Чудотворцу для защиты от коллег-крыс

    Оценен ущерб от подделки работ Эрнста Неизвестного

    «Дискотека Авария» пострадала из-за пьяного фаната «Пей пиво»

    Водитель «КамАЗа» подорвался на мине ВСУ на трассе «Новороссия»

    Призывавший к терроризму россиянин попал на видео

    Россия разработала варианты облика элементов лунной базы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok