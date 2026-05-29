Раскрыт исторический показатель младенческой смертности в России

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума и составила 3,4 случая на одну тысячу новорожденных. Показатель раскрыл министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Показатель является самым низким за всю историю», — обозначил министр на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.

Согласно приведенной статистике, в 2019 году было зафиксировано 4,9 случая на тысячу новорожденных. Относительно этого периода показатель снизился на 27 процентов.

Ранее Мурашко сообщал, что детская смертность от онкологических заболеваний в России снизилась на пять процентов с 2022 года. Министр назвал текущие показатели хорошим результатом для тяжелых заболеваний.