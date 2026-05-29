Оценен ущерб от подделки работ Эрнста Неизвестного

18:07, 29 мая 2026

СК: Ущерб по делу о выставке подделок Эрнста Неизвестного превысил 90 млн рублей
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ущерб по уголовному делу о поддельных работах художника и скульптора Эрнста Неизвестного превысил 90 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

За шесть лет участники преступной группировки под руководством военнослужащего подразделения Минобороны России Максима Кошкарева изготовили и реализовали не менее 30 предметов искусства без согласия правообладателей авторских прав от имени художника и скульптора Эрнста Неизвестного. Фальшивки приобрели частные коллекционеры Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской и Московской областей.

Кошкареву предъявлено обвинение в незаконном использовании объектов авторского права и мошенничестве в особо крупном размере.

По делу прошли обыски, в том числе в Третьяковской галерее, следователи изъяли 37 картин и 10 скульптур. По ним назначены технико-технологическая судебная экспертиза и экспертиза авторства живописи. Неопровержимые доказательства полностью подтверждают причастность Кошкарева к афере, отметила Петренко.

Суд избрал ему меру пресечения, связанную с ограничением свободы. Наложен арест на имущество военного общей стоимостью 128 миллионов рублей.

К 100-летию мастера в Третьяковской галерее с осени 2025 года проходила выставка «Эпоха Неизвестного», которая завершилась 12 мая. Сейчас выяснилось, что среди 150 представленных работ были свежие отливки скульптур. Их сделали по авторским формам, но выдавали за оригинальные скульптуры Неизвестного.

Свидетелями по делу проходят основательница галереи «Веллум» Любовь Агафонова и гендиректор аукционного дома «Первые имена» Роза Верховина.

Куратором выставки выступила не сотрудник Третьяковки, а сторонний искусствовед — кандидат искусствоведения, научный сотрудник МГУ, гендиректор Ассоциации искусствоведов Елена Грибоносова-Гребнева. Хранители коллекции Неизвестного из самой галереи в отборе произведений не участвовали.

Открывала выставку директор Третьяковской галереи Елена Проничева, которая 14 января 2026 года уволилась по собственному желанию. На ее место назначили Ольгу Галактионову.

