Культура
20:23, 14 января 2026Культура

Стал известен новый директор Третьяковской галереи

Глава Минкульта Любимова назначила директором Третьяковки Ольгу Галактионову
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Министр культуры Ольга Любимова объявила о назначении директором Государственной Третьяковской галереи экс-главы Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ольги Галактионовой. Об этом глава ведомства сообщила в своем канале в мессенджере MAX.

Галактионова сменит на этом посту Елену Проничеву.

«Под ее руководством были созданы такие крупные выставочные проекты, как "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов. Художник мирового расцвета", "Бессмертие подвига"», — написала глава Минкульта в своей публикации.

Также сообщается, что ГМИИ им. Пушкина возглавит директор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.

В январе 2025 года стало известно, что Ольга Галактионова получила пост директора музея имени Пушкина. Смена директора ГМИИ могла произойти из-за затянувшейся стройки.

