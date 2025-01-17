Стали известны причины смены директора Пушкинского музея

«Известия»: Смена директора ГМИИ могла произойти из-за затянувшейся стройки

Эксперты назвали возможные причины смены директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Об этом сообщает издание «Известия».

Вчера сотрудникам одного из главных музеев страны представили нового руководителя. Им стала глава музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова, которая сменила на этом посту Елизавету Лихачеву. Новость вызвала в мире искусства активные обсуждения.

В частности, многие не понимают, почему предыдущий директор покинула должность спустя всего два года после назначения. Одной из причин называют проблемы со строительством музейного городка: Лихачева признавала, что сроки сдачи комплекса не зависят от ГМИИ, а строители называют 2030 год.

По мнению одного из бывших руководителей музея Марины Лошак, тема стройки действительно одна из самых серьезных для того, кто находится на посту директора Пушкинского.

«Главным вызовом и вместе с тем самой сложной задачей для любого директора ГМИИ имени Пушкина сейчас все равно будет строительство музейного городка», — сообщила Марина Лошак, комментируя назначение Галактионовой.

Другой источник «Известий», который пожелал остаться неизвестным, полагает, что причиной смены Лихачевой может быть ее жесткая и своеобразная манера общения и самопрезентация.

«Вопрос ее увольнения висел уже полгода. Она слишком резкая и неосторожная в высказываниях, неадекватно оценивала некоторые ситуации», — поделился инсайдер.

Ранее стало известно, что новый директор ГМИИ имени Пушкина Ольга Галактионова дала первое интервью после назначения на новую должность. В нем она прокомментировала слухи о готовящейся волне увольнений в музее, а также рассказала о своем видении работы на посту главы Пушкинского музея.