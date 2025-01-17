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18:11, 17 января 2025Культура

Новый директор Пушкинского музея оценила вероятность массовых увольнений

Директор Пушкинского музея Ольга Галактионова опровергла слухи об увольнениях
Ольга Коровина

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Новый генеральный директор Пушкинского музея Ольга Галактионова заявила, что сохранит текущую команду и не планирует увольнять работников. Об этом она сообщила в интервью искусствоведу Ксении Коробейниковой.

«С момента прихода в "РОСИЗО" мне удалось сохранить команду и укрепить ее новыми силами. Думаю, так же получится и в ГМИИ имени Пушкина», — пояснила Галактионова.

Ольга также рассказала, что ее повысили за ответственный подход к работе и увлеченность, а приоритетной задачей на данный момент для нее является развитие научной работы. Кроме того, директор сосредоточится на создании значимых выставочных проектов.

В 2021 году Галактионова была назначена генеральным директором музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Под ее руководством были организованы крупные выставки с ведущими музейными институциями страны, а также межмузейные проекты — например, «Наша культура» в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Ранее стало известно, что генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева покинула свой пост, а новым руководителем стала Ольга Галактионова.

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