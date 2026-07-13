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16:13, 13 июля 2026Моя страна

В России вырастят банан со вкусом мороженого

В Сочи посадили банан со вкусом мороженого
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В России вырастят необычный банан со вкусом ванильного мороженого. Об экспериментах в сочинских теплицах РИА Новости рассказал глава крестьянского (фермерского) хозяйства «100 гектар» Андрей Платонов-младший.

По его словам, плод будет обладать уникальной голубой кожурой, а на вкус такой банан напомнит любимый многими десерт.

«У нас в планах есть линейку банановых сортов чуть-чуть расширить… Из последнего — мы завезли, десертный "голубой" банан посадили, внутри — мякоть со вкусом ванильного мороженого», — сообщил собеседник агентства.

Платонов-младший добавил, что к концу этого года в теплицах также высадят другие десертные бананы из семи экзотических стран — Вьетнама, Таиланда, Китая, Индии, Турции, Камеруна и Эквадора.

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