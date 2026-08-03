Названо условие окна возможностей в отношениях России и Германии

Политолог Соколов допустил окно возможностей в отношениях России и ФРГ после ухода Мерца

В отношениях России и ФРГ существует вариант окна возможностей для налаживания контактов двух стран после ухода Фридриха Мерца с поста канцлера Германии при условии пересмотра официальной позиции Берлина. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» озвучил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Соколов отметил, что официальная позиция ФРГ при Мерце отчасти вызвана его приверженностью трансатлантическим форматам, включая Организацию Североатлантического договора (НАТО), а также критичным настроем по отношению к России. Политолог добавил, что сложности с переубеждением политика в его взглядах отчасти влияли на внешнеполитический курс Берлина.

Если это обстоятельство уйдет вместе с Мерцем, то, конечно, откроется определенное окно возможностей для корректировки подхода Берлина в отношении Украины Артем Соколов старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

При этом эксперт добавил, что преемник Мерца на посту канцлера не будет кардинально пересматривать подход к взаимодействию с Москвой. Он подчеркнул, что на первоначальном этапе Берлин может пойти на создание формата коммуникации с официальными российскими представителями, однако это будет максимальным изменением позиции по отношению к России.

Ранее Мерц прокомментировал секретную встречу представителей России и ФРГ в Баку по урегулированию конфликта на Украине, о которой упомянул президент Азербайджана Ильхам Алиев. Политик заявил, что Европа, по его словам, готова к переговорам с Россией по Украине, возложив при этом ответственность за отсутствие переговорного процесса на Москву.