Мерц прокомментировал секретную российско-немецкую встречу по Украине

Мерц заявил, что ему неизвестно о встрече представителей России и ФРГ по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ему ничего не известно о встрече представителей России и ФРГ в Баку по урегулированию конфликта на Украине, о которой ранее упомянул президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова передает РИА Новости

«Мне ничего не известно о такой встрече», — сказал он.

Также Мерц вновь сообщил, что Европа, по его словам, готова к переговорам с Россией по Украине, возложив при этом ответственность за отсутствие переговорного процесса на Москву.

Ранее Алиев заявил, что в Баку 12–14 июля состоялась секретная встреча между бывшими высокопоставленными немецкими и российскими чиновниками по урегулированию конфликта на Украине. «Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», — сказал он.