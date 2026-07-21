Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:43, 21 июля 2026 (обновлено: 18:48, 21 июля 2026)Мир

Мерц прокомментировал секретную российско-немецкую встречу по Украине

Мерц заявил, что ему неизвестно о встрече представителей России и ФРГ по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ему ничего не известно о встрече представителей России и ФРГ в Баку по урегулированию конфликта на Украине, о которой ранее упомянул президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова передает РИА Новости

«Мне ничего не известно о такой встрече», — сказал он.

Также Мерц вновь сообщил, что Европа, по его словам, готова к переговорам с Россией по Украине, возложив при этом ответственность за отсутствие переговорного процесса на Москву.

Ранее Алиев заявил, что в Баку 12–14 июля состоялась секретная встреча между бывшими высокопоставленными немецкими и российскими чиновниками по урегулированию конфликта на Украине. «Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Мерц прокомментировал секретную российско-немецкую встречу по Украине
    Перебравшаяся в Германию россиянка рассказала о странном немецком обычае
    Россиянам раскрыли цены на гастрономические путешествия по стране
    18-летний турист схватил чужие часы в аэропорту Таиланда и угодил в тюрьму
    Ивлеева выпила кровь коровы
    Трамп оценил сроки завершения конфликта с Ираном
    Книги об СВО включили в список литературы для школьников
    В России прокомментировали сообщения о секретной встрече с немецкими политиками по Украине
    Назван фаворит на проведение ЧМ-2038 по футболу
    Трамп объявил об ударе по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok