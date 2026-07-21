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17:22, 21 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о секретной российско-немецкой встрече по Украине

Алиев: В Баку состоялась секретная российско-немецкая встреча по Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Баку

Баку. Фото: posztos / Shutterstock / Fotodom

В Баку 12-14 июля состоялась секретная встреча между бывшими высокопоставленными немецкими и российскими чиновниками по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Bloomberg.

«Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», — сказал он на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

При этом президент Азербайджана заявил, что Баку может лишь приветствовать подобные контакты, если они приведут к прекращению конфликта между странами.

Ранее о неформальных контактах между Германией и Россией сообщила британская газета The Times. По данным журналистов, в делегацию ФРГ вошли бывший глава администрации канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший глава земли Бранденбург Маттиас Платцек. Как сообщило издание, Россию на встрече представляли глава СПЧ Валерий Фадеев и председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

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