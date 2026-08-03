Стало известно о желании УЕФА «парализовать ФИФА»

УЕФА приготовил меры давления на главу ФИФА Джанни Инфантино, если он не уйдет в отставку

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатская футбольная конфедерация и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна готовят меры давления на главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, если он не уйдет в отставку и решит баллотироваться на новый срок. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, футбольные конфедерации обсуждают бойкот заседаний Совета ФИФА и ее комитетов, отказ от ратификации решений организации и даже возможный запуск альтернативных международных турниров. В УЕФА уже существует проект глобальной Лиги наций, подготовленный еще в 2017 году, но так и не реализованный.

Источник издания заявил, что противники Инфантино настроены решительно и готовы предпринять все необходимые шаги, включая влияние на формат будущих международных соревнований и возможность того, чтобы «парализовать ФИФА».

Ранее в УЕФА заявили, что собираются бойкотировать следующий чемпионат мира в 2030 году, в случае если ФИФА продаст права на проведение турнира. К идее бойкота присоединились все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, в том числе и Российский футбольный союз.

До этого стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает предложение о продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам. По данным источника, ФИФА планирует выделить управление турниром в отдельную компанию и продать инвесторам примерно 20-30 процентов ее акций.