В УЕФА назвали подходящего на пост президента ФИФА кандидата

В УЕФА захотели поменять главу ФИФА на президента ПСЖ Аль-Хелайфи

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривают президента ПСЖ и владельца польской «Легии» Нассера Аль-Хелайфи в качестве потенциального кандидата на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, одной из главных причин, по которой европейские футбольные функционеры хотят смены руководства ФИФА, является намерение действующего главы организации Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира внешним инвесторам. Один из чиновников заявил, что поддержал бы кого угодно в качестве соперника Инфантино.

При этом сам Аль-Хелайфи не планирует выдвигать свою кандидатуру. Его представитель заявил: «У господина Аль-Хелайфи нет ни амбиций, ни намерений, ни интереса к роли в ФИФА и ко всей этой шумихе в СМИ. Вместо этого он продолжит спокойно и конструктивно поддерживать все институты мирового и европейского футбола».

Аль-Хелайфи занимает пост президента ПСЖ с 2011 года и одновременно является председателем Европейской ассоциации клубов.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Инфантино рассматривает предложение о продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам. По данным источника, ФИФА планирует выделить управление турниром в отдельную компанию и продать инвесторам примерно 20–30 процентов ее акций.