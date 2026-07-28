Стало известно о планах ФИФА продать доли в чемпионате мира

Президент ФИФА Инфантино захотел продать доли в чемпионате мира частным инвесторам

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассматривает продажу доли в чемпионате мира частным инвесторам. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, организация планирует выделить в отдельную компанию управление турниром и продать инвесторам примерно 20–30 процентов ее акций. Отмечается, что уже подписаны предварительные соглашения — потенциальная стоимость сделки оценивается в 19,9 миллиарда долларов. Издание также пишет, что администрация президента США Дональда Трампа была проинформирована о планах.

Сообщается, что после окончания своего президентского срока в ФИФА в 2031 году Джанни Инфантино может получить роль комиссара в новой структуре. По задумке, покупка долей может быть предложена всем 211 ассоциациям-членам: ФИФА сохранит контрольный пакет, а частные инвесторы — миноритарные пакеты.

Financial Times, со своей стороны, называет возможного участника сделки — инвестора в технологический сектор Джошуа Кушнера, который, по сведениям издания, ведет переговоры о вхождении в проект.

Ранее Конгресс США потребовал от Инфантино предоставить информацию о контактах с Трампом. Член Палаты представителей Конгресса Джейми Раскин заявил, что Инфантино должен предъявить список всех ценностей, которые он передал Трампу и его окружению.