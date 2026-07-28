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19:01, 28 июля 2026 (обновлено: 19:15, 28 июля 2026)Спорт

Стало известно о планах ФИФА продать доли в чемпионате мира

Президент ФИФА Инфантино захотел продать доли в чемпионате мира частным инвесторам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lee Smith / Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассматривает продажу доли в чемпионате мира частным инвесторам. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, организация планирует выделить в отдельную компанию управление турниром и продать инвесторам примерно 20–30 процентов ее акций. Отмечается, что уже подписаны предварительные соглашения — потенциальная стоимость сделки оценивается в 19,9 миллиарда долларов. Издание также пишет, что администрация президента США Дональда Трампа была проинформирована о планах.

Сообщается, что после окончания своего президентского срока в ФИФА в 2031 году Джанни Инфантино может получить роль комиссара в новой структуре. По задумке, покупка долей может быть предложена всем 211 ассоциациям-членам: ФИФА сохранит контрольный пакет, а частные инвесторы — миноритарные пакеты.

Financial Times, со своей стороны, называет возможного участника сделки — инвестора в технологический сектор Джошуа Кушнера, который, по сведениям издания, ведет переговоры о вхождении в проект.

Ранее Конгресс США потребовал от Инфантино предоставить информацию о контактах с Трампом. Член Палаты представителей Конгресса Джейми Раскин заявил, что Инфантино должен предъявить список всех ценностей, которые он передал Трампу и его окружению.

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