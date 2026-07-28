Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:00, 28 июля 2026 (обновлено: 21:08, 28 июля 2026)Экономика

Прибыль ЛСР рухнула на 82 процента

Чистая прибыль ЛСР рухнула на 82 % в первом полугодии 2026 года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

ПАО «Группа ЛСР» опубликовала финансовую отчетность по РСБУ за первое полугодие 2026 года. Главным итогом стало резкое снижение чистой прибыли. Об этом свидетельствуют документы, доступные в Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

Согласно отчетности, чистая прибыль компании сократилась сразу на 82 процента и составила 1,89 миллиарда рублей против 10,4 миллиарда рублей годом ранее.

При этом снизились и другие ключевые показатели. Так, выручка уменьшилась на 35 процента, с 13,5 миллиарда до 8,75 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась примерно в 1,7 раза и составила 6,85 миллиарда рублей, при этом себестоимость продаж наоборот выросла на 18,1 процента и достигла 1,9 миллиарда рублей.

Одновременно выросла долговая нагрузка. Общий объем кредитов, займов и облигаций увеличился с 164,2 миллиарда до 192,9 миллиарда рублей (плюс 17 процентов). При этом краткосрочный долг вырос сразу на 75 процентов — с 28,6 миллиарда до 50,2 миллиарда рублей.

Процентные расходы компании также заметно увеличились: с 10,3 миллиарда до 14,1 миллиарда рублей (плюс 38 процентов). Денежные средства на счетах, наоборот, сократились более чем втрое — с 2,2 миллиарда до 647 миллионов рублей.

Как отмечает агентство «Финмаркет», на итоговый финансовый результат повлиял положительный отложенный налоговый эффект. До налогообложения компания заработала 721 миллион рублей, а чистая прибыль после его отражения составила 1,89 миллиарда рублей. Кроме того, за первое полугодие продажи недвижимости снизились на 1,5 процента, до 68 миллиарда рублей, а объем реализованной недвижимости уменьшился на 5,1 процента, до 242 тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, что чистая прибыль по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) ПАО «Татнефть», входящей в пятерку крупнейших нефтяных компаний страны, взлетела в первой половине 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «До Харькова ракета долетит за 13-20 минут». Иран пригрозил Украине ответом на удар по торговому судну в Каспийском море
    На Украине заявили о возможной экологической катастрофе из-за затонувшего сухогруза
    Сын пленного солдата ВСУ сбежал с Украины и пообещал забрать отца за границу
    Премьер Греции обратился к Нолану после просмотра «Одиссеи»
    В США оценили встречу Трампа с Зеленским
    Шеф-повар Ивлев сошелся с 33-летней бывшей женой и назвал это чудом
    Мужчина больше месяца дрейфовал один в океане и питался кальмарами
    Названа предполагаемая причина обрушения ТЦ в Японии
    Раскрыта вызывающая бессонницу распространенная привычка
    Прибыль ЛСР рухнула на 82 процента
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok