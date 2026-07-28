Прибыль ЛСР рухнула на 82 процента

Чистая прибыль ЛСР рухнула на 82 % в первом полугодии 2026 года

ПАО «Группа ЛСР» опубликовала финансовую отчетность по РСБУ за первое полугодие 2026 года. Главным итогом стало резкое снижение чистой прибыли. Об этом свидетельствуют документы, доступные в Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

Согласно отчетности, чистая прибыль компании сократилась сразу на 82 процента и составила 1,89 миллиарда рублей против 10,4 миллиарда рублей годом ранее.

При этом снизились и другие ключевые показатели. Так, выручка уменьшилась на 35 процента, с 13,5 миллиарда до 8,75 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась примерно в 1,7 раза и составила 6,85 миллиарда рублей, при этом себестоимость продаж наоборот выросла на 18,1 процента и достигла 1,9 миллиарда рублей.

Одновременно выросла долговая нагрузка. Общий объем кредитов, займов и облигаций увеличился с 164,2 миллиарда до 192,9 миллиарда рублей (плюс 17 процентов). При этом краткосрочный долг вырос сразу на 75 процентов — с 28,6 миллиарда до 50,2 миллиарда рублей.

Процентные расходы компании также заметно увеличились: с 10,3 миллиарда до 14,1 миллиарда рублей (плюс 38 процентов). Денежные средства на счетах, наоборот, сократились более чем втрое — с 2,2 миллиарда до 647 миллионов рублей.

Как отмечает агентство «Финмаркет», на итоговый финансовый результат повлиял положительный отложенный налоговый эффект. До налогообложения компания заработала 721 миллион рублей, а чистая прибыль после его отражения составила 1,89 миллиарда рублей. Кроме того, за первое полугодие продажи недвижимости снизились на 1,5 процента, до 68 миллиарда рублей, а объем реализованной недвижимости уменьшился на 5,1 процента, до 242 тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, что чистая прибыль по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) ПАО «Татнефть», входящей в пятерку крупнейших нефтяных компаний страны, взлетела в первой половине 2026 года.