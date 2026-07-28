Прибыль российской нефтяной компании взлетела

Прибыль «Татнефти» выросла в I полугодии в 2,3 раза

Чистая прибыль по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) ПАО «Татнефть», входящей в пятерку крупнейших нефтяных компаний страны, взлетела в первой половине 2026 года в 2,3 раза, до 152,98 миллиарда рублей. Об этом говорится в опубликованном на ее сайте отчете.

Выручка при этом увеличилась год к году более чем на 20 процентов, до 814 миллиардов рублей, прибыль от продаж — в 2,7 раза, до 230,6 миллиарда, а валовая прибыль — почти вдвое, до 281 миллиарда рублей.

«"Татнефть" показала очень уверенный рост прибыли, несмотря на все проблемы, которые захлестнули внутренний топливный рынок», — констатировали аналитики АО ИК «Вектор Капитал».

Они отметили, что «если компания сохранит привычный высокий коэффициент выплат», то дивиденды из половины чистой прибыли за январь-июнь составят около 32-33 рублей на акцию. При этом за весь 2025 год «Татнефть» выплатила по 34,09 рубля на акцию.