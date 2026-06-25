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19:10, 25 июня 2026Экономика

Российская нефтяная компания выплатит дивиденды

Акционеры «Татнефти» одобрили выплату дивидендов в размере 11,61 рубля на акцию
Дмитрий Воронин

Фото: DiPres / Shutterstock / Fotodom

Акционеры российской нефтяной компании ПАО «Татнефть» на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за четвертый квартал прошлого года в размере 11,61 рубля на акцию. Об этом сообщает «Интерфакс».

С учетом ранее выплаченных 22,48 рубля за второй и третий кварталы (14,35 и 8,13 рубля соответственно) дивиденды за весь 2025 год составят 34,09 рубля на акцию. На них пойдет 79,3 миллиарда рублей, что соответствует половине прибыли «Татнефти» по МСФО.

Реестр имеющих право на получение дивидендов будет закрыт 15 июля. Как отмечает агентство, в материалах компании к годовому собранию говорилось, что для осуществления выплат ей понадобятся заемные средства.

Акции «Татнефти», стоившие в начале месяца более 600 рублей за штуку упали 17 июня ниже 530 рублей и продолжили снижаться вместе с рынком. На торгах 25 июня они показывают некоторый рост, как и в целом индекс Мосбиржи. Котировки площадки растут на 0,39 процента, до 2252,25 пункта, а бумаги компании — на 0,71 процента, до 469,9 рубля.

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