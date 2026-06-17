Акции российских нефтяных компаний упали до минимума

Российские нефтяные компании подешевели на Мосбирже до многолетних минимумов

Анонсированное мирное соглашение между США и Ираном, а также готовность Вашингтона возобновить санкции в отношении российской нефти привели к тому, что акции нефтяных компаний на Мосбирже упали до многолетних минимумов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В частности, бумаги «Лукойла» потеряли около пяти процентов, откатившись на уровень начала 2025 года, а «Сургутнефтегаза» — на уровень октября 2022 года.

Сильнее всего подешевела «Татнефть», которая потеряла за день семь процентов капитализации, но в ее случае свое влияния оказали повсеместные ограничения на продажу топлива на собственной сети АЗС. Акции «Газпром нефти» опустились на три процента.

Инвесторы реагируют на резкое падение стоимости углеводородов. Накануне, 16 июня, цена ближайшего фьючерса Brent впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке упала ниже 80 долларов за баррель. За сутки котировки потеряли пять процентов, а за неделю — 20 процентов.

Дополнительным ударом стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что после восстановления поставок нефти через Ормузский пролив Вашингтон рассмотрит отказ от введенных ранее послаблений в отношении российской нефти. Это будет означать существенное увеличение дисконтов и новые сложности в поисках покупателей.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман заметил, что участники рынка также боятся продолжения практики ограничений на розничные продажи нефти со стороны других производителей. Ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвеста» Никита Бредихин подтвердил, что внеплановые ремонты давят на акции представителей отрасли.

Эксперты отмечают, что рост котировок возможен в случае ухудшения ситуации на Ближнем Востоке и нового витка цен или ослабления рубля.

