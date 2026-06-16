Акции российской нефтяной компании упали

Акции «Татнефти» упали на пять процентов на фоне сложностей с продажами на АЗС

В ходе торгов во вторник, 16 июня, акции российской нефтяной компании «Татнефть» на Мосбирже резко снижаются. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 15:20 по московскому времени они торгуются на уровне 546 рублей, что на пять процентов ниже, чем днем ранее. С начала месяца бумаги компании подешевели на 60 рублей.

Таким образом, капитализация компания вернулась к локальным минимумам, которых она за последние годы достигала в текущем феврале, ноябре 2025 года и ноябре 2024 годов. Одной из причин резкого падения стали сложности с продажами топлива на сети АЗС «Татнефти».

В частности, «Интерфакс» со ссылкой на горячую линию компании сообщил, что на всех ее заправках установлены временные лимиты на продажу бензина и дизельного топлива.

До этого на выходных о введении временных лимитов на продажу бензина на отдельных АЗС сообщили в Татарстане. Правительство республики является ключевым акционером «Татнефти».