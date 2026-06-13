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18:56, 13 июня 2026Экономика

Лимиты на продажу бензина ввели на заправках крупного российского региона

Временные лимиты на продажу бензина ввели на отдельных АЗС в Татарстане
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Временные лимиты на продажу бензина ввели на отдельных АЗС в Татарстане, сообщила пресс-служба главы республики.

Там указали, что лимиты вводятся на время технических работ на заправках «во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации». В руководстве региона признали очереди на покупку топлива на отдельных АЗС Татарстана.

«[Глава республики] Рустам Минниханов поручил самым внимательным образом подойти к решению данного вопроса», — добавили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Российского топливного союза заявили, что АЗС в Москве обеспечены бензином, и его продажа происходит в штатном режиме. До этого появилась информация, что на московских АЗС якобы заметили ограничения на продажу топлива.

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