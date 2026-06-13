Лимиты на продажу бензина ввели на заправках крупного российского региона

Временные лимиты на продажу бензина ввели на отдельных АЗС в Татарстане

Временные лимиты на продажу бензина ввели на отдельных АЗС в Татарстане, сообщила пресс-служба главы республики.

Там указали, что лимиты вводятся на время технических работ на заправках «во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации». В руководстве региона признали очереди на покупку топлива на отдельных АЗС Татарстана.

«[Глава республики] Рустам Минниханов поручил самым внимательным образом подойти к решению данного вопроса», — добавили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Российского топливного союза заявили, что АЗС в Москве обеспечены бензином, и его продажа происходит в штатном режиме. До этого появилась информация, что на московских АЗС якобы заметили ограничения на продажу топлива.

