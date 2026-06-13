Топливный союз заявил об отсутствии ограничений на продажу бензина в Москве

Российский топливный союз: АЗС в Москве обеспечены бензином, продажа идет в штатном режиме

В пресс-службе Российского топливного союза заявили, что АЗС в Москве обеспечены бензином, и его продажа происходит в штатном режиме, передает сообщение агентство «Москва».

Ранее появилась информация, что на московских АЗС якобы заметили ограничения на продажу топлива. Утверждалось, что на заправках «Татнефти» отпускали до 20 литров бензина АИ-92 и АИ-95, и до 40 литров дизельного топлива. А на заправках «Лукойла» — до 100 литров на один чек.

В свою очередь, в Крыму 31 мая бензин марки АИ-95 продается по талонам. Кроме того, вводится ограничение на реализацию бензина АИ-92. На одно транспортное средство будет отпускаться не более 20 литров, заправка в канистры запрещена.

