Мужчина разбогател на 78 миллионов рублей в свой день рождения

Житель США выиграл в лотерею 78 миллионов рублей благодаря старинной монете

Житель штата Иллинойс, США, купил лотерейный билет за пять долларов (390 рублей) и стал долларовым миллионером в свой день рождения. Об этом пишет People.

По словам мужчины, за пару недель до выигрыша коллега увел у него билет с выигрышем на 10 тысяч долларов (78 тысяч рублей). Покупая свой счастливый билет, он рассказал эту историю владельцу магазина. «Тот спросил меня: "Этот-то окажется выигрышным?" И я воспринял это как знак», — отметил мужчина.

После покупки он приехал домой, включил телевизор, сел перед ним и стал стирать скретч-слой с билета старинной монетой. Мужчина объяснил, что в тот момент считал ее счастливым талисманом. Вскоре он увидел, что разбогател на миллион долларов (78 миллионов рублей).

«Этот выигрыш будет как нельзя кстати, — признался Стив. — Скажу вам честно: это лучший подарок на день рождения в моей жизни». Он планирует потратить призовые деньги на ремонт дома, покупку новой машины и поездки, в том числе в Аризону, где живет его сын.

Ранее сообщалось, что житель города Вашингтон, США, Морис Уильямс выиграл в лотерею пять миллионов долларов через несколько дней после дня рождения. На призовые деньги мужчина планирует купить матери дом, а оставшиеся средства отложить.