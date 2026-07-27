Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:33, 27 июля 2026 (обновлено: 19:38, 27 июля 2026)Из жизни

Мужчина разбогател на 78 миллионов рублей в свой день рождения

Житель США выиграл в лотерею 78 миллионов рублей благодаря старинной монете
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: VORT3X / Shutterstock / Fotodom

Житель штата Иллинойс, США, купил лотерейный билет за пять долларов (390 рублей) и стал долларовым миллионером в свой день рождения. Об этом пишет People.

По словам мужчины, за пару недель до выигрыша коллега увел у него билет с выигрышем на 10 тысяч долларов (78 тысяч рублей). Покупая свой счастливый билет, он рассказал эту историю владельцу магазина. «Тот спросил меня: "Этот-то окажется выигрышным?" И я воспринял это как знак», — отметил мужчина.

После покупки он приехал домой, включил телевизор, сел перед ним и стал стирать скретч-слой с билета старинной монетой. Мужчина объяснил, что в тот момент считал ее счастливым талисманом. Вскоре он увидел, что разбогател на миллион долларов (78 миллионов рублей).

Материалы по теме:
«Мы все сбиты с толку» Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
«Мы все сбиты с толку»Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
8 августа 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Над одним из самых молодых миллиардеров США начался суд. Правда ли он устраивал оргии на Багамах и крал миллиарды?
Над одним из самых молодых миллиардеров США начался суд. Правда ли он устраивал оргии на Багамах и крал миллиарды?
23 октября 2023

«Этот выигрыш будет как нельзя кстати, — признался Стив. — Скажу вам честно: это лучший подарок на день рождения в моей жизни». Он планирует потратить призовые деньги на ремонт дома, покупку новой машины и поездки, в том числе в Аризону, где живет его сын.

Ранее сообщалось, что житель города Вашингтон, США, Морис Уильямс выиграл в лотерею пять миллионов долларов через несколько дней после дня рождения. На призовые деньги мужчина планирует купить матери дом, а оставшиеся средства отложить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Растет число жертв атаки ВСУ на Ростов-на-Дону. Горожане жалуются на отсутствие сирен и запертые бомбоубежища
    Известный российский телеведущий пожаловался на проблемы с женщинами
    Братьев с Украины осудили в Нидерландах за торговлю людьми и детскую порнографию
    Главарь банды педофилов «Империя гусей» в российском городе объявлен в розыск
    Матч за третье место на ЧМ-2026 принес россиянину 41 миллион рублей
    В европейской стране лесной пожар поставил под угрозу военное производство
    Назван недорогой способ улучшить интернет дома
    Цены на газ в Европе упали
    Российский детский психолог изнасиловал двух мальчиков на приеме
    Банда трансгендеров избила туриста в Таиланде и украла его вещи
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok