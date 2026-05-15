11:02, 15 мая 2026

Водитель школьного автобуса выиграл 369 миллионов рублей по дороге на работу

Юлия Юткина
Фото: LuisMiguelEstevez / Shutterstock / Fotodom

Житель города Вашингтон, США, Морис Уильямс выиграл в лотерею пять миллионов долларов (369 миллионов рублей) через несколько дней после дня рождения. Об этом пишет People.

Уильямс рассказал, что зашел в магазин по дороге на работу: он водитель школьного автобуса. Американец обналичил приз в размере 50 долларов (3,7 тысячи рублей), который выиграл не так давно, и купил на эти деньги новый лотерейный билет. Сев в машину, мужчина с удивлением обнаружил, что стал обладателем суперприза.

«Я просто сидел как вкопанный, я имею в виду, я не мог в это поверить, — признался Уильямс. — Мне нужно было собраться с мыслями». По словам мужчины, его поразило, что выигрышной комбинацией стало число 59. За несколько дней до этого ему исполнилось 59 лет.

Первой о своей удаче мужчина рассказал матери. Она успокоила его, и Уильям настроился на рабочий день. Всю ночь перед поездкой за выигрышем он никак не мог уснуть. На призовые деньги мужчина планирует купить матери дом, а оставшиеся средства отложить.

Ранее сообщалось, что житель Техаса, США, выиграл 41 миллион долларов. Это его первый выигрыш за 30 лет участия в лотерее.

