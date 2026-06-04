Назван повышающий риск инсульта привычный продукт

Front Nutr: Употребление красного мяса связано с небольшим повышением риска инсульта

Употребление красного мяса может быть связано с небольшим, но статистически значимым повышением риска инсульта. К такому выводу пришли исследователи из Китая, проанализировав данные 15 крупных проспективных исследований с участием более 1,29 миллиона человек. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые изучили данные о питании и здоровье участников, зафиксировав более 26 тысяч случаев инсульта. В целом люди, потреблявшие больше красного мяса, сталкивались с инсультом на 5 процентов чаще по сравнению с теми, кто ел его реже. Хотя рост риска оказался умеренным, связь сохранялась после дополнительных проверок и корректировок данных.

Наиболее выраженный эффект наблюдался для переработанного красного мяса — колбас, сосисок, бекона и других подобных продуктов. В этой группе риск инсульта был выше на 12 процентов. Также связь оказалась сильнее для ишемического инсульта, который возникает из-за нарушения кровоснабжения мозга. Для непереработанного красного мяса и геморрагического инсульта убедительных доказательств повышения риска найдено не было.

Авторы отмечают, что результаты не означают необходимость полного отказа от красного мяса. Однако они подтверждают рекомендации по ограничению переработанных мясных продуктов и поддерживают идею умеренного потребления красного мяса как одного из способов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Ранее ученые выяснили, что иглоукалывание способствует восстановлению после инсульта.