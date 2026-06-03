Раскрыт способ ускорить восстановление после инсульта

CNS Neuroscience & Therapeutics: Иглоукалывание способствует восстановлению после инсульта

Иглоукалывание может способствовать восстановлению двигательных функций после инсульта не только за счет воздействия на мышцы, но и благодаря изменениям в структуре головного мозга. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале CNS Neuroscience & Therapeutics.

В исследовании приняли участие 56 пациентов, перенесших инсульт. В течение двух недель одна группа проходила сеансы традиционной акупунктуры, а другая получала процедуру с воздействием на неактивные точки. Значительное улучшение двигательных функций наблюдалось только у пациентов, получавших настоящую акупунктуру.

Сканирование мозга показало, что улучшения сопровождались увеличением объема серого вещества в нескольких областях, связанных с контролем движений и координацией. Чем сильнее были эти изменения, тем лучше восстанавливалась подвижность конечностей у пациентов.

По мнению авторов, акупунктура может влиять на процессы в головном мозге, отвечающие за запуск, контроль и координацию движений.

Ранее стало известно, что мигрень с аурой повышает риск ишемического инсульта.