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14:16, 3 июня 2026Наука и техника

Раскрыт способ ускорить восстановление после инсульта

CNS Neuroscience & Therapeutics: Иглоукалывание способствует восстановлению после инсульта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tigercat_lpg / Shutterstock / Fotodom

Иглоукалывание может способствовать восстановлению двигательных функций после инсульта не только за счет воздействия на мышцы, но и благодаря изменениям в структуре головного мозга. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале CNS Neuroscience & Therapeutics.

В исследовании приняли участие 56 пациентов, перенесших инсульт. В течение двух недель одна группа проходила сеансы традиционной акупунктуры, а другая получала процедуру с воздействием на неактивные точки. Значительное улучшение двигательных функций наблюдалось только у пациентов, получавших настоящую акупунктуру.

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Сканирование мозга показало, что улучшения сопровождались увеличением объема серого вещества в нескольких областях, связанных с контролем движений и координацией. Чем сильнее были эти изменения, тем лучше восстанавливалась подвижность конечностей у пациентов.

По мнению авторов, акупунктура может влиять на процессы в головном мозге, отвечающие за запуск, контроль и координацию движений.

Ранее стало известно, что мигрень с аурой повышает риск ишемического инсульта.

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