Ядовитый паук укусил россиянку в автобусе

Ядовитый желтый сак укусил жительницу Татарстана в автобусе

В Татарстане ядовитый паук укусил женщину в пригородном автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

29-летняя Гузель почувствовала болезненный укус в средний палец правой руки, когда ехала в Казань. Сначала она подумала, что ее ужалила пчела, так как в ранке осталось жало. Однако вскоре Гузель заметила рядом желтосумного колющего паука, которого также называют желтым саком.

Через несколько часов палец россиянки опух, и начались сильные боли. Гузель срочно поехала в больницу, где ей сделали укол и прописали антигистаминные препараты. При этом, по словам пострадавшей, врачи пытались убедить ее, что на территории Татарстана ядовитые пауки не водятся.

Укус желтосумного колющего паука не смертелен, однако его яд может вызвать отек и сильную боль.

Ранее зоолог и зоозащитник Роберт Ирвин назвал самого опасного паука в мире. По его словам, больше всего стоит опасаться сиднейских воронковых пауков.