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11:41, 7 июля 2026Из жизни

Назван самый опасный паук в мире

Зоолог Роберт Ирвин назвал сиднейского воронкового паука самым опасным в мире
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Thomas Mesaglio / Wikimedia

Зоолог и зоозащитник Роберт Ирвин из Австралии назвал сиднейского воронкового паука самым опасным в мире. Об этом членистоногом он рассказал в подкасте LADbible Stories.

На вопрос о самом опасном пауке в мире Ирвин ответил, что лучше знает австралийских пауков, и именно сиднейского воронкового (atrax robustus) следует опасаться больше других. «У них невероятно сильный яд, и живут они обычно в городах. Но есть и хорошие новости — они совершенно не агрессивны, — пояснил зоозащитник. — Единственную меру предосторожности, которую я использую, если нахожусь в ареале их обитания, — проверяю обувь, прежде чем надеть».

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Ирвин сказал, что ботинок нужно перевернуть и постучать по нему, потому что воронковые пауки любят забираться в обувь.

Эти членистоногие считаются одними из немногих пауков на планете, которые могут нанести человеку очень серьезный вред вплоть до летального исхода. Считается, что с 1927 по 1981 год жертвами сиднейских воронковых пауков стали по меньшей мере 13 человек. В 1981 году было разработано противоядие, и о новых подобных случаях с тех пор не сообщалось.

Ранее сообщалось, что Люксембург захватили огромные пауки-Носферату. Они получили такое прозвище из-за рисунка на спинке, напоминающего силуэт вампира графа Орлока из фильма «Носферату».

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