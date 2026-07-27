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15:04, 27 июля 2026 (обновлено: 15:11, 27 июля 2026)Россия

Названо вероятное место запуска БПЛА по региону России в 1300 километрах от границы

Сивков: ВСУ могли атаковать Удмуртию с территории России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать беспилотниками Удмуртию с территории России. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков, чьи слова приводит News.ru.

«Я не думаю, что Удмуртию атаковали с территории стран Балтии или Финляндии, там все же расстояние в сотни километров. На мой взгляд, удары совершались либо с территории Украины, либо с территории России», — сказал он.

По его словам, небольшие дроны могли запустить «спящие ячейки». В случае, если использовались БПЛА с большим радиусом действия, по мнению эксперта, удары могли наноситься и с территории Украины.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли по Удмуртии самый массированный удар за последнее время. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

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