Названо вероятное место запуска БПЛА по региону России в 1300 километрах от границы

Сивков: ВСУ могли атаковать Удмуртию с территории России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать беспилотниками Удмуртию с территории России. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков, чьи слова приводит News.ru.

«Я не думаю, что Удмуртию атаковали с территории стран Балтии или Финляндии, там все же расстояние в сотни километров. На мой взгляд, удары совершались либо с территории Украины, либо с территории России», — сказал он.

По его словам, небольшие дроны могли запустить «спящие ячейки». В случае, если использовались БПЛА с большим радиусом действия, по мнению эксперта, удары могли наноситься и с территории Украины.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли по Удмуртии самый массированный удар за последнее время. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.